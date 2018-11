Vendite di farmaci e prestazioni mediche online nel mirino dei Nas, del Nucleo Aifa e dei nuclei territoriali in tutta Italia. Sequestrate 111.000 confezioni di fiale e compresse di medicinali destinati al trattamento di disfunzioni erettili, calvizie e per la perdita di peso. Gli investigatori hanno denunciato 256 persone all'Autorità giudiziaria. Complessivamente sono stati intercettati oltre 2.000 pacchi postali con farmaci non dichiarati e sequestrati 4.000 mila. Un altro versante delle indagini ha riguardato aziende che promuovevano la vendita a distanza di medicinali: per 80 di queste è scattata la sanzione pecuniaria. Dal monitoraggio di 650 siti web durato tre mesi sono emerse offerte di prestazioni mediche fatte da persone non abilitate all'esercizio della professione sanitaria, due persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda farmaci venduti online, gli investigatori hanno scoperto canali totalmente illegali e anonimi, con altissimo rischio per l'acquirente. (ANSA)