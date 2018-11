riunione nella notte tra venerdì e sabato

L'ex sottosegretario alla Salute, uomo di punta dei renziani nell'Isola, scrive: "Conosco la Sicilia della luce e del lutto. Dei primi e degli ultimi. Voglio ripartire dalla mia terra. Mi candido alle primare del Pd siciliano, insieme a tutti voi". E lancia l'hashtag: '#AvantiSicilia'.dove non sono mancati i contatti tra gli uomini di Renzi e l'area vicina a, che ha mal digerito il nome di Faraone tirato fuori da un esponente di punta dei renziani: quel, deputato regionale dem forte di 32mila preferenze, cheper guidare i democratici siciliani dopo l'era Raciti., con i renziani che hanno abbandonato i nomi didati come possibili alternative dopo i dinieghi opposti dall'area Zingaretti: davanti al nome di Faraone, infatti, il rassemblement che a Roma fa riferimento al presidente della Regione Lazio si era messo all'opera per la ricerca, finora vana, di un candidato alternativo. L'ex sottosegretario ha deciso quindi di forzare la mano e scendere in campo in prima persona, sfidando alla conta gli avversari interni al Pd.da AreaDem del capogruppo all'Arsai PartigianiDem di, quest'ultimo inserito insieme con la renziana Valeria Sudano nella commissione per il congresso nazionale, fino agli ex Ds guidati dache oggi si sono espressi così con Livesicilia:Parole che dovrebbero essere il preludio al lancio di un nome alternativo, così come lo stesso dovrebbe fare anche l'area vicina a, che a Palermo è rappresentata daalle cariche di segretario regionale e segretari provinciali. Il termine, fissato in un primo momento per le 20 di oggi, è stato prorogato alle 20 di martedì. "La presentazione delle candidature a segretario regionale e a segretario provinciale - si legge nella delibera della commissione - avverrà esclusivamente in via Bentivegna", a Palermo, dove ha sede il Pd regionale. Le candidature a segretario provinciale, invece, potranno essere presentate anche per via telematica. Il giorno scelto dalla direzione regionale per la celebrazione delle primarie per l'elezione del segretario è domenica 16 dicembre: sarà il momento della verità, lo showdown decisivo per capire a chi saranno affidate le chiavi del partito in Sicilia. Il primo pretendente è già salito sul ring.