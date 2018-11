CATANIA - Si scrive 'Popolari - non populisti', si legge come 'il ritorno' di molti volti noti del centrodestra siciliano alla 'casa madre' di Forza Italia. Sono i big del centrodestra catanese, da Pino Firrarello a Giovanni La Via, passando per Giuseppe Castiglione, che dopo la scomparsa di Ncd hanno ritrovato l'intesa con gli azzurri. Regista dell'operazione Gianfranco Miccichè.Il presidente dell'Ars, e commissario di Forza Italia in Sicilia, sarà oggi all'hotel Excelsior Mercure di Catania con il capogruppo a Palazzo dei Normanni, Giuseppe Milazzo, a celebrare il ritorno degli ex alfaniani nelle file azzurre. Ci saranno anche il sindaco del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, e l'ex deputato regionale Nino D'Asero, anche lui di ritorno da Ncd, e Basilio Catanoso.E in questi giorni Catania diventa epicentro delle manovre attorno al centrodestra, con la kermesse politica 'MuovitItalia', apertasi venerdì all'hotel 'Le Dune'. Attorno a un tavolo si ritroveranno tutti i big del centrodestra siciliano per guardare al futuro e ragionare sui nuovi assetti politici.