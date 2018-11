Il Pd adesso prende tempo. Dopo la decisione assunta dai renziani di candidare alla carica di segretario regionale Davide Faraone, l'altro pezzo del partito, come anticipato nell'articolo pubblicata stamattina, avrà qualche giorno in più per individuare l'eventuale sfidante o gli eventuali sfidanti. Non più entro domani sera, ma entro martedì.Ne dà notizia stamattina la Commissione regionale per il Congresso, anche se la data della riunione sembra antecedente alla riunione di ieri dei renziani. La decisione di spostare la scadenza, però, si era fatta strada appunto solo ieri sera: "E' prorogato - si legge nella delibera - il termine della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e alla carica di Segretario provinciale individuando la nuova scadenza in data 20.11.2018 alle ore 20.00". La presentazione delle candidature avverrà nella sede del Pd in via Bentivegna, dove la Commissione si riunirà dalle 16 di martedì.