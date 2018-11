Due imprenditori “collusi” con i boss che, attraverso di loro, avrebbero controllato una sfilza di appalti pubblici. La Divisione anticrimine della questura di Trapani e il Nucleo di polizia economico-finanziaria della finanza hanno confiscato beni e società a Francesco e Vincenzo Morici, padre e figlio. Valgono 21 milioni di euro. I due imprenditori avrebbero fatto parte di un cartello voluto dal capomafia latitante Matteo Messina Denaro per gestire gli appalti pubblici. Compresi quelli per preparare il porto di Trapani ad accogliere la Vuitton Cup, la prestigiosa regata velica che fece tappa in Sicilia nel 2005. La Divisione anticrimine della questura di Trapani e il Nucleo di polizia economico-finanziaria della finanza hanno confiscato beni e società a Francesco e Vincenzo Morici, padre e figlio. Valgono 21 milioni di euro. I due imprenditori avrebbero fatto parte di un cartello voluto dal capomafia latitante Matteo Messina Denaro per gestire gli appalti pubblici. Compresi quelli per preparare il porto di Trapani ad accogliere la Vuitton Cup, la prestigiosa regata velica che fece tappa in Sicilia nel 2005.

ma nel frattempo è deceduto, mentre per il figlio Vincenzo il Tribunale ha respinto la proposta non ravvisando l'attualità della pericolosità sociale.avrebbero risposto prima alle direttive del capomafia Vincenzo Virga e, dopo l'arresto di quest'ultimo nel 2001, del reggente Francesco Pace, anche lui finito in manette. Il regista delle operazioni è sempre stato Matteo Messina Denaro. Per muoversi nel mondo degli appalti gli imprenditori avrebbero costituito un cartello di società e “comprato” la compiacenza di alcuni funzionari pubblici. Dietro il pagamento di mazzette i boss si infiltravano nelle commissioni di gara. E così le offerte dei Morici sarebbero diventate imbattibili.neppure la ristrutturazione necessaria affinché il porto ospitasse la preregata della America's Cup, la cui organizzazione era stata affidata al dipartimento della Protezione Civile. I Morici si aggiudicarono il completamento dei moli foranei e dei lavori di realizzazione delle banchine a ponente dello sporgente Ronciglio.