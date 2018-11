Luciano Lopopolo presidente e

Gabriele Piazzoni segretario.

La mozione "Orgoglio a voce alta", che vedeva la palermitana Daniela Tomasino come presidente, prima donna candidata per la carica nella storia dell'associazione, e Alberto Nicolini come segretario, è stata votata da 45 delegati. Massimo Milani, cofondatore di Arcigay nel 1980, garante dell'associazione e coordinatore del Palermo pride, è stato eletto consigliere nazionale onorario di Arcigay. nel 1980, garante dell'associazione e coordinatore del Palermo pride, è stato eletto consigliere nazionale onorario di Arcigay.

ha votato la mozione che candidavaessere la prima donna candidata alla presidenza: i soffitti di vetro si incrociano, e raramente si abbattono al primo tentativo. Come mozione abbiamo contribuito a mettere al centro del congresso una serie di temi e di istanze che in Arcigay trovavano poca o nessuna rappresentanza, che sono stati integralmente approvati dal congresso. E da domani continueremo a lavorare perché quest'associazione cresca e si trasformi. Ma quello che fare adesso, come prima cosa, è ringraziare tutti* per l'incredibile supporto, per gli attestati di stima, per l'entusiasmo, per i sorrisi e gli abbracci di questi mesi. Grazie. Mi spiace se, in qualche modo, non ho fatto abbastanza".