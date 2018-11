"Mi ha rovinato la vita, la dovevo uccidere...". Alcuni testimoni avrebbero sentito il macedone pronunciare queste parole durante l'aggressione che ha avuto il suo culmine nel bagno del ristorante.

Insegue la ex moglie per strada e le lancia dell'acido addosso. Quando lei si rifugia in un ristorante, la raggiunge e l'accoltella all'addome e alla schiena. L'uomo, un macedone di 32 anni, sarebbe stato poi in qualche modo calmato dal titolare dell'esercizio e dai camerieri prima di consegnarsi alla polizia che lo ha arrestato per tentato omicidio. È accaduto in Corso Vittorio Emanuele a Civitanova Marche.La vittima dell'aggressione, 29 anni, forse raggiunta anche da qualche schizzo di acido a un occhio, ha riportato gravi ferite all'addome e alla parte posteriore del collo. Per questo motivo è stata portata in sala operatoria per essere sottoposta a un intervento chirurgico.