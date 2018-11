: non c'è traccia da oltre un mese di Giusy Pepi, una donna di Vittoria, in provincia di Ragusa, che è stata vista l'ultima volta il 15 ottobre scorso salire a bordo di un'auto davanti a casa sua. Da quel giorno di lei non si sa più nulla né si conoscono i motivi della scomparsa.. Al momento si indaga per allontanamento volontario della donna, ma non si escludono anche altre piste.(ANSA)