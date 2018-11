il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ha voluto realizzare a Palermo un’importante iniziativa distribuendo pasti caldi accanto al mercato di Ballarò presso la propria sede di via Mongitore, concessa in comodato d’uso dal Comune”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo in quota Idv.comunale, l’affidamento dei locali di via Mongitore infatti non basta – dice Caracausi – Servono anche interventi strtturali e risorse economiche per finanziare le iniziative benefiche e per questo spero che nel prossimo bilancio di previsione si possano trovare i mezzi necessari per supportare le realtà che a Palermo si occupano dei più bisognosi”.