. Il partito che non segue i renziani sta cercando un’unità attorno a una proposta alternativa. E l’idea, l’auspicio almeno, è quella di proporre una candidatura che non sia quella di una corrente, o la sintesi di un paio di correnti, ma piuttosto una candidatura che trovi la spinta dal basso di circoli e territori., ex parlamentare palermitana, esponente di Areadem, molto vicina a Giuseppe Lupo. A lei guardano gli ex Ds e forse non solo quelli.. "Sto ancora valutando - dice Piccione -. Ho ricevuto diverse sollecitazioni, dalla società civile, dalle associazioni, dal mondo cattolico, ma ci sono ancora molte telefonate che devo fare. Ho sperato fino all'ultimo che si riuscisse a trovare un nome unico su cui far convergere tutto il partito, perché era quello che ci serviva per dare il segnale di un partito che si ritrova. Ma sappiamo come sono fatti....".che a livello nazionale hanno espresso il loro tifo per Maurizio Martina ma che a livello regionale dovranno scegliere: per molto tempo i renziani di Faraone sono stati il loro bersaglio principale. "Maurizio - ha detto Antonio Rubino - sta restituendo dignità alla nostra comunità ed entusiasmo al nostro popolo. Piazza del Popolo, il Forum di Milano ed il giro per l’Italia sono stati appuntamenti che hanno iniziato il processo di riconnessione del Pd con una parte del Paese. Questo lavoro va proseguito e se Maurizio ci sarà noi saremo con lui".in vista delle primarie del 16 dicembre, dopo che i renziani non hanno accettato la proposta di candidatura unitaria e hanno lanciato la corsa dell’ex sottosegretario della Buona Scuola, che ha già avviato la sua campagna, spinta da big del calibro di Totò Cardinale e Luca Sammartino.