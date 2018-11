alla guida delle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane. Si tratta di

. Questi ultimi due erano nei giorni scorsi erano indicati tra i possibili nuovi direttori generali di due importanti aziende palermitane. Maria Furnari era considerata una delle possibili scelte del rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari per la guida del Policlinico mentre Maurizio Montalbano fra i quotati per la direzione dell’Arnas Civico.

Insomma, Furnari e Montalbano, così come Bonaccosi anche lui in passato indicato come possibile nuovo manager, non potranno essere nella rosa dei nominati. Nomine che potrebbero arrivare già nella tarda serata di oggi, in occasione di una riunione tra presidente e assessori convocata a Catania all'ultimo momento e che potrebbe anticipare la giunta in programma per domani mattina: la scelta dei manager è infatti solo uno dei (tanti) punti all'ordine del giorno.

LEGGI ANCHE:

in quel di Catania per dare il via libera alle nomine per ospedali e aziende sanitarie, anticipando la giunta prevista per domani mattina. Ma della partita non faranno parte alcuni dei nomi che erano stati selezionati dalla commissione.con la pubblicazione del bando e la presentazione delle candidature. Poi una commissione composta daha stilato le liste con i nomi dei candidati per ciascuna azienda. A seguito della riforma Lorenzin possono aspirare alla carica di direttore generale in un’azienda sanitaria solo coloro che sono inseriti all’interno di un lungo elenco nazionale. Il disco verde ministeriale diventa requisito necessario per poter aspirare al posto e saltare dal listone nazionale vuol dire dover rinunciare alla corsa. Proprio questa è la causa per cui i quattro aspiranti manager diventano innominabili. L'esclusione potrebbe essere dovuta alla frequentazione di alcuni corsi per direttori generali non riconosciuti dal ministero alla Salute.Un illustre escluso nel listone ministeriale degli idonei a ricoprire la carica di direttore generale che però nulla a che fare con la corsa siciliana per il controllo degli ospedali regionali.