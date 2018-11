Questa la richiesta della commissione Attività produttive del consiglio comunale, presieduta da Ottavio Zacco. "Quest’anno il Black Friday sarà il 23 novembre, un'occasione per aiutare tutte le attività commerciali della città - si legge in una nota della commissione - Per questa ragione proponiamo al sindaco Orlando di predisporre un'ordinanza per sospendere la Ztl e permettere ai palermitani di poter accedere all’interno del centro Storico senza alcuna limitazione. Ancora una volta la Sesta Commissione ha dimostrato di porre in essere comunità di intenti per promuovere le attività produttive e mettere al centro Palermo ed i palermitani".