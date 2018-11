. A finire nel mirino stamattina, il conducente del furgone che conteneva un grosso carico di sigarette e l'addetto alla sicurezza che stava monitorano le operazioni di consegna.L'allarme è stato lanciato immediatamente a carabinieri e polizia, in volo si è alzato un elicottero, le ricerche sono partite a tutto spiano.Il conducente è invece stato abbandonato per strada e rintracciato, in queste ore viene ascoltato dalle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. Individuata anche l'auto con a bordo il metronotte, mentre i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce. Il bottino è in fase di quantificazione.