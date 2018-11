Stava facendo una passeggiata in bici insieme ad alcuni amici quando ha perso il controllo ed è finito violentemente per terra.53enne adesso ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia. L'uomo, un dipendente dell'Amat, si trovava nella zona dello Zucco, a Montelepre, quando si è verificato l'incidente.E' stato ricoverato al Trauma center. Lo Iacono lavora in città, ma abita a Partinico, dove sono in tanti a conoscerlo. "La bici è una passione che coltiva da tanti anni, adesso speriamo che si rimetta presto", dicono gli amici.