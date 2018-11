Sale la spesa media di gestione di un conto corrente bancario. Secondo l'indagine della Banca d'Italia è cresciuta nel 2017 di circa 1,8 euro rispetto all'anno precedente, a 79,4 euro. La crescita, spiega Via Nazionale, deriva 'dai maggiori canoni di base ed in misura minore dai maggiori canoni per le carte di credito e di debito, la componente variabile della spesa non ha subito variazioni di rilievo'.