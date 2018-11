ella mattina del 10 novembre 2018 fra le 5 e le 6, alcuni vandali hanno distrutto alcune fioriere e rovesciato numerose panchine in via Maqueda - spiegano dal Comune -. Sfortunatamente per loro le telecamere del sistema di video sorveglianza ad alta definizione ha ripreso tutto e con estrema chiarezza i loro volti. Le riprese permetteranno una più facile identificazione dei responsabili".

"Per tutti una bella denuncia - assicura Orlando -

sono stati ripresi perfettamente questi tre incivili che compiono atti di vandalismo. Per i tre giovanotti scatterà una denuncia alla Magistratura".

. Esordisce così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un post pubblicato su Facebook con tanto di videoche hanno immortalato giovani vandali in azione nel centro storico. Si tratta di una banda formata da quattro ragazzi, i quali movimenti sono stati monitorati dalle telecamere che si trovano nell'area compresa tra la stazione centrale e un lungo tratto della centralissima via Maqueda, compresa via del Ponticello.