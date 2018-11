Villagrazia di Palermo sono una vittoria non solo per il quartiere, ma per tutta la città. I nuovi impianti, che la Terza circoscrizione chiede a gran voce da anni, consentiranno di ridurre allagamenti e disagi mettendo al sicuro le abitazioni e le attività commerciali”. Lo dice il presidente della Terza circoscrizione del comune di Palermo, Antonio Santangelo., aggiudicata per 689.399,6 euro con un ribasso del 22,5%, e i cui lavori partiranno a dicembre e finiranno a settembre 2019, che la fognatura a sistema separato delle vie Agnetta ed Etna i cui lavori, prossimi all’aggiudicazione per un importo di 1,1 milioni, inizieranno a inizio dell’anno prossimo e si concluderanno entro il 2019.– continua Santangelo – e il cui merito quindi è da condividere con i consiglieri di circoscrizione del precedente e dell’attuale mandato: quando si portano avanti gli interessi dei cittadini e del territorio, le circoscrizioni possono fornire un grande contributo all’amministrazione comunale. Ecco perché è necessario conferire più poteri alle circoscrizioni e fondi adeguati”.