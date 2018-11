un incontro pubblico col sindaco Leoluca Orlando per mettere a punto, nel più breve tempo possibile, le proposte politiche e programmatiche per rilanciare l’esperienza amministrativa di Palermo. È quanto stabilito dall’assemblea di Sinistra Comune che si è riunita, ieri pomeriggio, presso la Casa della Cooperazione”. Lo affermano i portavoce di Sinistra Comune Luigi Carollo, Mariangela Di Gangi e Antonella Leto.intenda rispettare i tempi concordati con i capigruppo in Consiglio comunale. Riteniamo dannosi eventuali rinvii che tengano in considerazione anche gli appuntamenti che interessano soggetti politici che compongono la coalizione o l’avvicinarsi delle prossime elezioni europee”. Sinistra Comune continua la sua opera di riorganizzazione e di radicamento territoriale: ieri l’assemblea ha eletto il coordinamento che avrà il compito di elaborare ed attuare le proposte che emergeranno dai numerosi tavoli programmatici che sono stati attivati.alle ore 18.00 al Circolo Arci Porco Rosso, si discuterà di “criminalità organizzata e libertà di stampa” , mettendo in parallelo la situazione italiana con quella del Messico insieme al giornalista Claudio Cordova, direttore de “Il Dispaccio”, e numerosi altri ospiti. Sabato 1 Dicembre alle ore 10.30, allo Zen, si discuterà di casa e del diritto all’abitare con la partecipazione del Presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava.