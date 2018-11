. Le pratiche verdure già lavate e imbustate conterrebbero un gran numero di, resistenti agli antibiotici utilizzati al momento del confezionamento. La denuncia è arrivata nei giorni scorsi da uno studio tedesco ed è stato reso noto dalla rivista statunitense "mBio".Secondo Andreas Hansel, presidente dell'istituto che ha realizzato l'indagine, questo tipo di microrganismi pericolosi si svilupperebbero nel letame, nei fanghi di depurazione, nel suolo e in corsi e bacini d’acqua. Si tratterebbe quindi di batteri nocivi, capaci di sopravvivere nelle buste vendute nel banco frigo di ogni comune supermercato.specialmente per soggetti a rischio, donne in gravidanza o per chi presenta scarse difese immunitarie.Il consiglio fornito da Hansel è quindi quello di. Un lavaggio accurato dopo l'acquisto dovrebbe riuscire a limitare il rischio di ingerire sostanze pericolose, evitando così conseguenze negative per la salute umana.