PALERMO - Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere utilizzato per scaldare la camera da letto al Ventimiglia di Sicilia. Padre, madre e due figli di 15 e 14 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 al Villaggio La Madonnina, in contrada Traversa a Ventimiglia di Sicilia, nel Palermitano. I carabinieri hanno trovato il secchio con del carbone ancora ardente. La famiglia è stata trasportata al Policlinico. Alcuni intossicati sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Non sono in pericolo di vita.