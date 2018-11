. Lo certifica un sondaggio elaborato su base nazionale dalla Ipsos di Nando Pagnoncelli. Agli intervistati, l'istituto di ricerca ha chiesto un parere sul proseguimento dei lavori per Tav e Tap:, con gli indecisi al 24% e i totalmente contrari fermi al 18%. Nello specifico, i discussi interventi infrastrutturali sono stati "benedetti" in primis dagli elettori di, per l'82%. Netta la prevalenza dei "sì" all'interno della, con un tasso di gradimento del 70%. A sorpresa, anche la maggioranza relativa degli elettorisposa la causa delle grandi opere. Si tratta di un nutrito 45%, contrapposto a coloro che si dicono categoricamente contrari, il 30%.. Il collegamento ferroviario veloce fra Torino e Lione non sembra convincere l'elettorato del Movimento, che lo boccia con il 45% (contro il 39% di chi dice "sì"). Anche in questo caso, i pareri favorevoli provengono dalla stragrande maggioranza degli elettori di Lega, Fi, Fdi e dal Pd. Complessivamente,