Mi spiace notare, invece, che il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè – commenta l’esponente di governo – preferisca la Boldrini; il peggio della sinistra o raccatta nel partito ex alfaniani, piuttosto che guardare alla Lega".

"Dobbiamo trovare nuova unità attorno alla proposta politica e ai programmi per rinsaldare il centrodestra nell’Isola. Solo così l’elettorato può tornare a premiarci”, spiega Candiani. “Esempi come la coalizione nata per sostenere alle amministrative Pogliese – prosegue - sono un buon punto di partenza. Insieme a lui il centrodestra è tornato ad amministrare, dopo anni, una città metropolitana in Sicilia".

"Se le basi saranno queste la Lega ci sarà – conclude il sottosegretario – senza badare al turpiloquio da osteria che Miccichè continua a offrire al dibattito politico e nei confronti dei ministro dell’Interno Matteo Salvini".

CATANIA - "Sostegno a Salvo Pogliese che cerca di tenere in piedi tutte le anime di Forza Italia, invece di sfaldare gli ultimi cocci di un partito che è stato fondatore e anima del centrodestra in Italia e in Sicilia". Lo afferma il sottosegretario agli Interni e commissario della Lega in Sicilia, Stefano Candiani, commentando la polemica a distanza tra il sindaco di Catania e il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. "