PALERMO - "Teresa Piccione sta valutando di candidarsi alla segreteria regionale del Pd, Vuole prima conoscere l'opinione degli amministratori locali, dei circoli e di tanti cittadini. Molti in queste ore la stanno incoraggiando a candidarsi. Spero che accetti la sfida delle primarie per rilanciare il Pd in Sicilia. Ha tutte le qualità per riuscirci". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il capogruppo dem all'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Lupo, riguardo alla possibile candidatura dell'ex deputata Teresa Piccione alla guida del partito nell'Isola. La corsa per la la segreteria regionale del Ld vede al momento in campo come unico candidato il senatore Davide Faraone, ex sottosegretario alla Salute e uomo di punta dei renziani nell'Isola. Il termine per la presentazione delle candidature scadrà martedì sera.