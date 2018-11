in una nota

Nicola D’Agostino, capogruppo di Sicilia Futura all'Assemblea regionale siciliana - , capogruppo di Sicilia Futura all'Assemblea regionale siciliana -

l’approvazione della rete sanitaria, l’apertura di reparti ed ospedali, lo stanziamento di fondi per lavori di miglioramento dei presidi, lo sblocco dei concorsi, la discontinuità nella gestione del servizio di emergenza del 118 ed oggi i nuovi manager delle aziende ospedaliere con un largo rinnovamento. Tutti segnali che debbono farci sperare, dopo essere usciti da una situazione deficitaria con grandi sacrifici economici, sul fatto che gli standard qualitativi del nostro sistema possano crescere".

"Voglio sottolineare come in materia di Sanità l'assessore Razza e il governo regionale abbiano fatto in pochi mesi tante ed importanti scelte - scrive"È necessario e doveroso - dice, deputato regionale di Forza Italia - continuare a lavorare come si è fatto in questi mesi avendo come fine quello dell’ottimizzazione delle strutture ospedaliere e dei servizi sanitari, garantendo ai cittadini la qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio siciliano". "Certa che si procederà dritto verso la strada dell’eccellenza che tutti i siciliani meritano - conclude la parlamentare - auguro ai nuovi manager un ottimo lavoro e in particolare al nuovo manager della provincia di Siracusa, Lucio Salvatore Ficarra, che sarà protagonista di nuovi traguardi e obiettivi a garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini della nostra provincia".