, altra voce critica nel partito contro la deriva populista. "Si sappia che io sono liberale, lo sono sempre stato e non potrò mai essere fascista", ha commentato alla stessa agenzia Micciché - che intanto a Catania c’è stato per festeggiare il ritorno di Firrarello, Castiglione e La Via in un incontro tutto all’insegna del “popolarismo contro i populismi”, racconta La Sicilia -, rivendicando le sue scelte sul caso Diciotti e commentando che prima o poi dovevano “emergere le divisioni tra l'anima civile e quella più dura di Forza Italia”.

Per chi alle coincidenze crede. Ma nel giro di 24 ore qualcosa di significativo sembra stia venendo allo scoperto nella politica siciliana. Qualcosa che non è certo inaspettato ma ha avuto nei mesi scorsi una serie di segnali premonitori. È un ideale avvicinamento. Tra quel pezzo di Partito democratico che guarda ai 5 Stelle come un avversario senza se e senza ma e che, in chiave antipopulista, vuole parlare anche ai moderati. E quel pezzo di moderati che guarda alla Lega di Salvini ormai come a un compagno di strada del passato che ha cambiato pelle tanto da diventare quasi incompatibile per un soggetto liberal-popolare e che guarda al Pd, o a un pezzo di esso, come un potenziale interlocutore liberaldemocratico in chiave antipopulista.E dopo essersi visti e fatti fotografare insieme alla “Leopolda” palermitana organizzata dall'ex sottosegretario renziano, entrambi sembrano avere rotto gli indugi, quasi all’unisono, ognuno nel rispettivo campo.Nel Pd dei separati in casa, i tentativi di soluzione unitaria portati avanti dai big non renziani del partito - magari con un accordo al ribasso sul nome di una seconda linea - si sono infranti sul niet della corrente di Faraone. Che conta tra gli altri big di peso come, recordman di preferenze che ha lanciato la candidatura dell’ex sottosegretario, e, il leader di Sicilia Futura, movimento renziano di complemento che dovrebbe fare la sua parte. Sammartino, lanciando la corsa del politico palermitano, ha parlato espressamente di apertura ai moderati. Quello che è poi da sempre la mission stessa di Sicilia Futura. E dall'alveo dei moderati provengono altri esponenti di primo piano dell'area, come. Lo sfondamento al centro in chiave antipopulista era d'altronde il senso politico di quelevocato dallo stesso Faraone qualche mese fa, chiusa la stagione di Crocetta, che ha visto il leader renziano sempre assai critico, seppur al governo con assessori d'area.Renzismo, in una parola sola. Quello che punta ad andare oltre il Pd, ormai per dichiarata ammissione dei protagonisti.Dall’altra parte stanno quelli che il partito vogliono tenerlo saldo nel centrosinistra. Qualcuno con qualche rimpianto per la mancata alleanza con i grillini. Questi dem contrapporranno alla robusta candidatura di Faraone un proprio candidato, probabilmente la palermitana. Su cui dovrebbero saldarsi gli ex Ds e gli ex democristiani di sinistra. Quel mondo che ha rotto con Renzi a Roma e che qui in Sicilia può contare ancora su una rete di militanti e amministratori locali, come peraltro gli stessi renziani. Si andrà alla conta il 16 dicembre, al gazebo.Mentre Faraone scendeva in campo per rivendicare la guida del Pd siculo, Gianfranco Micciché non si presentava a una importante kermesse catanese di centrodestra. Il commissario forzista snobbava la manifestazione organizzata dall’azzurrocandidato in pectore alle Europee dell’ala ex An del partito. "Gli assenti hanno sempre torto e alcune scelte non le abbiamo comprese", ha rimarcato dal palco il sindaco di Catania, citato dall’agenzia Italpress. Che riporta anche i commenti critici dello stesso alla visita à la Boldrini di Micciché alla nave Diciotti e la risposta piccata dial sindaco (“se Salvo Pogliese vuole essere mentalmente vicino a Salvini faccia pure…").Insomma, i mal di pancia e i non detti dei mesi scorsi sono improvvisamente esplosi tra gli azzurri e irrompono nel dibattito apertamente. Anche se ancora a livello di schermaglia,. Intanto, però, in Sicilia qualcosa si muove. Proprio a 24 ore dall’annuncio del redde rationem nel Pd con i renziani alle armi per consegnare la segreteria al senatore palermitano che dalla primissima ora scommise sulla sfida dell'ex premier di Rignano. Potrà pure essere una coincidenza. Lo diranno i mesi a venire.