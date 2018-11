PALERMO - "Il personale amministrativo in servizio al carcere di Favignana è carente". Lo afferma in seguito a un'assemblea con i lavoratori del presidio, la segretaria generale Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro. "Attualmente - afferma - delle dieci unità previste, sono effettivamente in servizio sei persone, quando la pianta organica ne prevedrebbe ben 15. A questa situazione di per se catastrofica, va ad aggiungersi il fatto che nei prossimi mesi andranno in pensione quattro lavoratori, andando a svuotare ulteriormente un ufficio già al limite del collasso". La segretaria generale Uilpa Trapani, pertanto, ha chiesto al Ministero di Giustizia di prendere provvedimenti. "Occorre inviare nuovo personale agli uffici amministrativi al più presto. - aggiunge -. La situazione è già complicata ed è destinata a peggiorare se non si adotteranno le giuste soluzioni al più presto".(ANSA).