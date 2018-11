. Due auto si sono scontrate nei pressi di Scillato: ad avere la peggio il conducente di una Peugeot, per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale.Il mezzo che guidava ha riportato gravissimi danni, provocati dall'impatto che si è rivelato molto violento.Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti gli uomini dell'Anas e gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto. Le indagini sono in corso. si sono registrati rallentamenti al traffico.