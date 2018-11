Nel corso di una affollata riunione tenutasi nella sede sociale dell’Automobile Club di Palermo, l’assemblea dei soci ha trasferito tutti i diritti, le attività, registrazioni e sede sociale all’Automobile Club Palermo (fino ad oggi era a Catania), eleggendo al contempo Angelo Pizzuto alla carica di presidente della scuderia. “Una operazione attesa da tanti anni dagli sportivi ed appassionati di tutto il mondo - ha commentato il presidente dell’Aci Palermo Angelo Pizzuto - Ora inizia una grande operazione di rilancio della Scuderia: pubblicheremo entro fine anno un regolamento di adesione che fornirà ai piloti aderenti benefici esclusivi e sostegno alle attività spottive che si possano coniugare con la promozione della Targa Florio in Italia e nel mondo. Ci concentreremo sulle grandi manifestazioni internazionali, su alcune discipline sportive (rally, regolarità, velocità) con piloti che abbiamo un importante curriculum sportivo e che possano diventare i nostri ambasciatori di sport, di cultura e di civilta’”. Michele Miano, socio fondatore della scuderia, rimarra’ presidente onorario per completare le attività in itinere. Nei prossimi giorni tutte le informazioni sulla pagina web dedicata sul sito dell’Automobile Club Palermo.