PALERMO - "Lo Stato vuol aiutare di più i siciliani, la mobilità è fondamentale per spostarsi all'interno e verso il continente. Sono qui per vedere i cantieri e per intervenire nelle strade. Dovremo sicuramente parlare col presidente della Regione. Non è accettabile che in Sicilia ci siano strade colabrodo". Così il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, ai cronisti nel cantiere del viadotto Himera, lungo l'autostrada A19.Il ministro sta effettuando un sopralluogo nel cantiere del viadotto con alcuni tecnici dell'Anas che stanno spiegano i lavori in corso. Alcuni piloni del viadotto cedettero tre anni fa per una frana.