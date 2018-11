storica presidente della nostra Associazione". Lo scrive su Facebook l'associazione "Laboratorio Zen Insieme". "Bice - prosegue il post - è una donna che ha fatto la storia della lotta per i diritti nella nostra città, sempre e instancabilmente al fianco delle donne, delle bambine e dei bambini, di chi, vivendo nelle periferie e nei quartieri popolari, veniva tenuto ai margini del vivere civile. Protagonista, con le donne del digiuno, della rivolta delle Palermitane contro la violenza mafiosa. L'Associazione Laboratorio Zen Insieme, la comunità dello Zen tutta, ricorda con affetto e devozione Bice e si stringe attorno ai suoi familiari, con la promessa di continuare sempre, con lo stesso impegno e la stessa determinazione, la strada da lei intrapresa. Ciao Bice".Bice Salatiello Mortillaro, morta oggi a 90 anni, è stata una protagonista delle lotte del movimento femminile a Palermo. Prima di aderire al Pci, era stata un'esponente dell'Udi, quindi aveva fondato l'associazione Laboratorio Zen Insieme con la quale si era impegnata a fianco di donne e ragazzi in un'azione di recupero nei quartieri della periferia urbana. Nel 1992 con Pina Maisano Grassi e altre aveva promosso a piazza Politeama il digiuno delle donne contro la mafia che si protrasse per alcune settimane. Erano schierate contro pezzi della magistratura e settori delle forze di polizia."Con grande dolore ho appreso la notizia della morte di Bice Salatiello, grande protagonista del cambio culturale della nostra città e della promozione in tutti i quartieri e ambienti della Cultura dei diritti. Alla famiglia vanno le mie condoglienze, unitamente a quelle dell'intera Amministrazione comunale e della città di Palermo".