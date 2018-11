fa retromarcia e, dopo l’annuncio di ieri del sindaco Orlando su Facebook, cambia idea: venerdì prossimo la Zona a traffico limitato resterà regolarmente in vigore. “Non la sospenderemo – spiega il vicesindaco Sergio Marino a Livesicilia – ma comunque aiuteremo i commercianti con il biglietto unico dell’Amat, che varrà tutto il giorno, e stiamo studiando la possibilità di istituire delle navette per far avvicinare i cittadini ai negozi”.la commissione Attività produttive, presieduta da Ottavio Zacco (Sicilia Futura), a chiedere la sospensione della Ztl per venerdì prossimo, il giorno dedicato agli sconti in tutto il mondo. “Un'occasione per aiutare tutte le attività commerciali della città”, l’aveva definito la commissione.Per Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, “il Black Friday può essere una grande occasione per dare un po’ di respiro ai commercianti, per questa ragione abbiamo chiesto al sindaco Leoluca Orlando e agli assessori Sergio Marino e Iolanda Riolo di trasformare questa iniziativa in opportunità di vendite anche per le piccole e micro imprese di Palermo, in grande affanno per la stagione commerciale autunnale molto deludente, e di valutare la sospensione del provvedimento di Zona a traffico limitato per l’intera giornata di venerdì”. E anche Confimprese Palermo, con Giovanni Felice, aveva salutato con favore la sospensione della Ztl: “E’ una buona notizia, un passo in direzione delle esigenze di commercianti e artigiani del centro storico, ma non è sufficiente: serve un dialogo con l’amministrazione”.agli uffici di preparare un provvedimento per la sospensione temporanea della Ztl per il prossimo 23 novembre, accogliendo le richieste che sono venute dalle associazioni dei commercianti e dalla Sesta commissione”.per non parlare della mini-rivolta sui social network. Ad aprire il fuoco è stato per primo Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022: “La decisione di sospendere la Ztl in occasione del Black Friday rischia di veicolare un messaggio devastante: che la Ztl sia un limite per il commercio, che la lotta allo smog sia subordinata agli interessi economici, che la tutela della salute possa subire deroghe. Esattamente tutto il contrario di quanto è stato detto, sostenuto e ribadito in questi anni per spiegare l'utilità di una limitazione al traffico nel centro cittadino. Se si vuole incentivare lo shopping, bisogna piuttosto pensare a navette gratuite, a biglietti giornalieri scontati, a una reale valorizzazione dei parcheggi esistenti. Non è sospendendo la Ztl che si aiuta il commercio o si risollevano le sorti del centro città, chiediamo al sindaco di tornare sui suoi passi”.che su Facebook aveva scritto: “E’ un arretramento culturale, un errore politico, un messaggio devastante che riporta le lancette indietro nella storia della città. Questa scelta autorizzerà le organizzazioni dei commercianti a chiedere la sospensione della Ztl per il peridio natalizio”.di sospendere la Ztl in occasione del Black Friday sarebbe stata una incomprensibile inversione di rotta nel percorso di rendere Palermo una città ecologica - dice Catania in una nota - La decisione di non sospendere la Ztl per il Black Friday è coerente, un segnale che attesta come sia stato archiviato il dibattito sul rapporto tra quantità di automobili in circolazione e gli introiti per le attività commerciali. Oggi si scongiura il rischio di scardinare le conquiste, consolidate negli ultimi anni, in materia di mobilità sostenibile e di valorizzazione del carattere storico e monumentale di piazze e strade del centro città. È ampiamente dimostrato infatti che lo shopping viene favorito dalle aree pedonali e dalla limitazione del traffico: oggi facciamo un passo avanti sul piano politico e culturale. La Ztl è un valore aggiunto della Città, che ha determinato una diminuzione dell'inquinamento ed il miglioramento della mobilità, con una consistente riduzione del traffico veicolare nel centro storico. Sarebbe stato un grave precedente sospendere la Ztl per il Black Friday".