PALERMO - Una busta con escrementi è stata recapitata nello studio palermitano dell'avvocato Rosario Di Legami. Lo scrive il sito di Repubblica Palermo. Il legale è amministratore giudiziario in Sicilia, Calabria e soprattutto in Emilia Romagna dove gestisce beni sequestrati alla 'ndrangheta.L'anonimo mittente si è attribuito - scrive Repubblica - come indirizzo via Scorsone: a Corleone la strada è quella dove abita la famiglia del defunto boss mafioso Totò Riina. Da qualche giorno la via si chiama Cesare Terranova, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1979.(ANSA)