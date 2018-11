Ad annunciarlo l’assessore regionale al Lavoro, Mariella Ippolito, che ha fissato nuove scadenze per la presentazione delle istanze: 31 dicembre per i cantieri di servizio, 31 gennaio 2019 per i progetti dei cantieri di lavoro per i comuni e per gli enti di culto.e per venire incontro agli enti di culto, viste le difficoltà registrate nella nomina del Rup e nella individuazione del comune come stazione appaltante”, spiega l’assessore Ippolito. Per quanto riguarda chiese e parrocchie, potranno chiedere un Rup anche alla Regione, al Genio civile, ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane. “Nel frattempo- aggiunge l'assessore - i progetti già pervenuti al Dipartimento Lavoro saranno finanziati in modo da farli partire il prima possibile e avviare celermente al lavoro le persone disoccupate”.la città siciliana con il maggior numero di chiese e parrocchie, non avesse avuto la possibilità di mettere a frutto questa opportunità, che unisce interventi strutturali ed opportunità lavorative per le fasce sociali più deboli. Credo quindi che da parte del Governo Musumeci e in particolare dell'Assessore Ippolito sia stato un segnale di attenzione e sensibilità quello di concedere una proroga per questo specifico bando. Anche a Palermo, grazie all’ampliamento del bacino di enti che possono svolgere la funzione di Rup, sarà quindi possibile per gli enti di culto presentare i propri progetti. per la presentazione dei progetti per i cantieri di servizi e di lavoro e non possiamo che essere soddisfatti. Eravamo preoccupati dell’eventuale perdita delle somme, specie per Palermo, che avrebbe limitato il numero dei beneficiari e lo scorrimento della graduatoria. Adesso attendiamo di conoscere i dettagli del provvedimento, ma intanto ringraziamo l’assessore alla quale riconosciamo di dare la giusta attenzione ai bisogni di chi è in difficoltà”. Lo dice il presidente della Terza commissione del consiglio comunale di Palermo, Paolo Caracausi (Idv), commentando la proroga disposta dall’assessore Ippolito.