e restituiti quelli che appartengono al figlio Filippo, ai nipoti Vincenzo Corrado e Gabriele. Tra i beni dissequestrati ci sono pure l'emittente televisiva Telemed e le concessionarie della Nuova Sport Car.si conclude il giudizio di primo grado davanti al collegio delle Misure di prevenzione composto ad Raffaele Malizia (presidente), Luigi Petrucci e Giovanni Francolini.Il prima è dominato da Vincenzo Rappa che da vittima del pizzo “che per operare nell'edilizia ha dovuto soggiacere alle indebite pretese del sodalizio mafioso” e poi divenuto il costruttore di riferimento dei boss: “Ha intrattenuto rapporti di stretta fiducia con i Ganci, i Madonia e i Galatolo” che lo hanno “preferito ad altri imprenditori perché era un soggetto affidabile e disponibile”. Per questi reati Vincenzo Rappa è stato condannato con sentenza definitiva. Dopo il decesso gli sono subentrati gli eredi. A cominciare dal figlio Filippo che secondo il collegio, però, non ha offerto un “apporto individuale alla vita dell'organizzazione potendosene solo affermare con certezza la collateralità insufficiente a qualificarlo come appartenente al sodalizio”. Ecco perché non viene considerato socialmente pericoloso. Stessa cosa per Vincenzo Corrado e Gabriele. Non gli è stata dunque applicata né una misura di prevenzione personale, né patrimoniale. Dissequestrati pure i beni di Sergio Rappa e del nipote Vincenzo.di Vincenzo Rappa senior e circa duecento immobili, tra cui palazzo Benso, alla Marina, sede del Tar; mentre arriva il dissequestro per le società “Rappa Vincenzo Corrado”, Elcan, Telemed, Pubblimed, Kalesa Vega, Museum, Simsider, Sicilia7, Fin Med,. Med Group, Rafil, Crc, Val di Suro.