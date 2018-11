Decine di alberi sono stati messi in sicurezza, a partire dalla zona della Zisa e fino al centro.. Stesso intervento nella zona di Pallavicino e in via XX settembre, dove un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta. Nelle scorse settimane sono stati quasi duecento gli alberi finiti sulla sede stradale a Palermo e in provincia, comprese le autostrade.per richieste di intervento che riguardano anche cartelloni e pali pericolanti. Ieri un palo dell'illuminazione pubblica ha ceduto nella zona della "Conigliera", l'intervento di ripristino e la messa in sicurezza sono stati effettuati da Amg e vigili del fuoco.