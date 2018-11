Non è ammissibile aggiunge - che le notizie sul passaggio a Resais spa, finora non completato, arrivino da indiscrezioni di stampa (leggi qui l'articolo di LiveSicilia) e non attraverso i canali istituzionali. Chiedo immediatamente una convocazione della II commissione Ars per un’audizione di tutte le sigle sindacali alle quali aderisce questo personale per conoscere quali provvedimenti il governo Musumeci adotterà per garantire maggiore stabilità e serenità occupazionale a 2770 soggetti".