2) PALERMO - Palazzo Comitini, Sala Martorana, Via Maqueda 121, ore 08:30 Convegno dal titolo "Guardare al Mediterraneo. Il reinserimento lavorativo e l'integrazione sociale tra visioni ed esperienze a confronto". Partecipa tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando.

3) CATANIA - Confcommercio, ore 09:30 Inaugurazione della nuova Aula Corsi.

4) CATANIA - Biblioteca Civica Ursino Recupero, ore 11:00 Presentazione della XXXII edizione del Premio letterario internazionale Nino Martoglio.

5) PALERMO - Banca d'Italia, via Cavour 131/a, ore 11:00 Briefing con la stampa per la presentazione della pubblicazione "L'economia della Sicilia- Aggiornamento congiunturale", in cui sono illustrati i principali dati relativi all'andamento dell'economia siciliana nella prima parte dell'anno in corso.

6) CATANIA - Hotel Mercure-Excelsior, ore 16:00 Attivo unitario dei quadri e dei dirigenti di Cgil, Cisl e Uil sulla manovra finanziaria del Governo. Partecipano, tra gli altri, il segretario nazionale confederale della Cisl Piero Ragazzini, il segretario generale Uil Sicilia Claudio Barone ed il segretario generale della Cgil etnea Giacomo Rota.

7) PALERMO - Fondazione Tricoli, via Terrasanta 82, ore 17:00 Convegno sul tema della rivoluzione digitale al servizio dell'arte e dei tesori della Sicilia. Architetti, giornalisti ed esperti del mondo 2.0 illustrano le novità che la tecnologia moderna offre per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della Sicilia.

8) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Don Cosimo Scordato presenta insieme a Augusto Cavadi e Maria D'Asaro Un Dio simpatico (Il pozzo di Giacobbe) con la partecipazione del Duo Clamans composto da Claudia Costanzo e Marco Vitale.

9) PALERMO - Bistrò del Teatro Massimo, ore 18:00 "Le Giornate del Libro del Mezzogiorno", a cura di Giovanni Pepi, che si svolgeranno da 20 al 23 novembre, evento collaterale alla XI edizione de "Le Giornate dell'Economia del Mezzogiorno".

10) AGRIGENTO - Teatro Pirandello, ore 20:30 Celebrazioni per i 60 anni dalla pubblicazione del romanzo "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e i 29 anni dalla morte di Leonardo Sciascia.

(ANSA)

Avvenimenti previsti per oggi, martedì 20 novembre, in Sicilia.1) PORTO EMPEDOCLE (AG) - Municipio, ore 08:00 Arrivo del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli. 9.30 Arrivo presso la casa comunale di Vicari. Nell'ufficio del Sindaco incontro con i Sindaci dei Comuni limitrofi colpiti dal maltempo. Ore 10.40 Sopralluogo presso il cantiere "Bolognetta" sulla SS121 Palermo- Agrigento e poi a Marineo per sopralluogo su un tratto della SS118 colpito da alluvione. 11.10 sopralluogo sulla SS118 e partenza per Palermo per sopralluogo sul cantiere "anello ferroviario" in Via Emerico Amari. 12 sopralluogo sul cantiere con personale RFI. 12.30 Incontro presso la sede della Regione Sicilia con il Presidente Nello Musumeci. 13.20 Ministro sarà nella sede della Direzione Marittima di Palermo. 14.45 punto della situazione con RFI su anello ferroviario, passante ferroviario e tratta Palermo-Trapani. 15.30 punto della situazione con ANAS su cantieri visitati e su altre iniziative. Alle 16.15 conferenza stampa.