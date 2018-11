PALERMO - L'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, esprime soddisfazione nell'apprendere che l'assessore regionale alla Famiglia e al Lavoro, Mariella Ippolito, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione dei progetti dei cantieri di lavoro da parte dei Comuni e degli enti di culto. "La nostra associazione aveva sollecitato nei giorni scorsi l'assessore ad emanare questo provvedimento nella considerazione del fatto che gli enti locali hanno incontrato grosse difficoltà a rispettare i termini in un momento in cui, oltre ai tanti e gravosi compiti istituzionali, hanno dovuto anche redigere i progetti dei cantieri degli enti di culto", afferma il presidente dell'Asael Matteo Cocchiara.