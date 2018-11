E chissà che, tra qualche tempo, i partigiani non si trovino come compagno di viaggio e di intese pure

e Forza Italia, visto che le chiacchiere, a riguardo, non mancano.

Il risultato verosimile è presto annunciato. Quelli, i pochi, che ti seguivano non ci capiscono più niente. E non ti votano più.

alvo poi accodarsi sulla strada di umilianti compromessi elettorali, dopo tanto dilaniarsi: "Siamo con Orlando". Tuttapposto, tuttapposto, ci soccorre il buon Tony.

, della pace e dell'amore universale. Lo sa benecandidato alle primarie siciliane del Partito Democratico in Sicilia, che, appunto, in un trabocco di amorosi sensi, condivise il suo calumet sui social : “Sarei felice seaccettasse di essere il vicesegretario del Pd Siciliano". La risposta fu un 'sì'.. Perché il compagno Rubino deve essere quello – altri non ne risultano – che sibilava proprio a riguardo del compagno Faraone: “Capisco l’invito all’unità da parte del ministro Boschi che ci ricorda che i nostri avversari sono fuori dal Pd. Sarebbe utile, però, che sapesse che in Sicilia le cose stanno in maniera diversa e cioè che Davide Faraone la destra la sta portando dentro il Partito Democratico”.(a Davide) avrà recapitato una telefonata di fuoco, una sfida a duello, una scomunica firmata da, in questi giorni di sussurri e ganascini fra i renziani e i partigiani Dem che – rileggendo le cronache – si stimano, tra di loro, quanto il vampiro e la coroncina d'aglio.del partigiano Rubino, già acerrimo avversario di ogni soprassalto di renzismo e quindi anche di Faraone, sono spuntati post concilianti, ecumeniche aperture, frasette a mezza bocca sul valore dell'unità. Fino all'abbraccio siglato da una compiaciuta nota : "Davide Faraone mi ha chiamato in causa, con coraggio, chiedendomi di partecipare insieme ad una sfida congressuale e ad un progetto di rinnovamento e ricostruzione del Pd. E’ noto che abbiamo avuto opinioni diverse, che richiedono chiarezza di intenti e trasparenza nelle scelte. Ho scelto, insieme con chi mi ha accompagnato in questi mesi, di accettare questa sfida".'Tuttapposto', direbbe. Tutto bellissimo, quasi commovente. Ma se, appena ieri, eravate l'aglio e il vampiro, il diavolo e l'acquasanta, Biancaneve e la matrigna – ognuno attribuisca alle metafore le parti in commedia che più lo divertono – domani come pensate di stare insieme, in assenza di un chiarimento sui contenuti? O il conflitto era di cartone o la pacificazione sarà di cartapesta., l'amore universale e la concordia. Valori, anzi valorissimi, che obbligano il Pd a una mutevolezza intrinseca, sempre nel nome delle idee, ci mancherebbe, mica è gente che cerca di salvare la poltrona.nei giorni dispari, mentre nei giorni pari si premeva per partecipare alle scelte di governo, piazzando assessori e personale a vario titolo. In una memorabile polemica tuonò . "Si spengono le luci". Che rimasero accese, a Palazzo d'Orleans, con lo stesso Cracolici, casualmente, in giunta.senza quartiere aRicordate certe frasi , oggi onorevole, ieri segretario provinciale democratico? "Tra essere nuovo e recitare il nuovismo la differenza è tanta, troppa anche per un abile ma stanco e attempato attore come Orlando”. S. Ed è già edificante immaginarli nella suggestione cinematografica, davanti a un caffettino dolcificato. Uno che sussurra: “Te lo ricordi il fatto della Boschi?”. L'altro che risponde: “Scusa, Boschi chi?”.altrimenti potrebbero smarrirsi in un simile giramento di riposizionamenti e non soltanto quelli. Come dite? Già, quali elettori del Pd.