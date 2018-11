quando Benigno, in corsa per il Consiglio comunale, scoprì che l'ex candidato della Lega e di Fratelli d'Italia aveva girato, anche con l'ausilio di telecamere nascoste, un intero film documentario durante la campagna elettorale per la corsa a sindaco di Palermo.che, considerati i tempi ristretti, sia lo stesso pm a firmare il provvedimento. La prima del film de Le Iene, "Il Sindaco - Italian Politics for Dummies", è in programma per domani a Palermo, per tornare poi in sala per il grande pubblico il 26 e il 27 novembre."Francesco Benigno - dice il legale difensore dell'attore a LiveSicilia - chiede che venga sequestrata la pellicola per difendere la sua immagine. Ha fatto campagna elettorale con impegno, in buona fede, per il bene della sua città. Credeva davvero di stare lavorando per un progetto più grande e ancora oggi non ha smesso di sentirsi in colpa nei confronti di tutti quei palermitani che ha coinvolto e che ha convinto a fidarsi di lui e di La Vardera. Adesso invece è costretto a difendersi da chi vuole ledere la sua immagine, soprattutto considerando che si trattava della sua prima esperienza in politica. Essendo un attore di professione non vuole in alcun modo che si possa pensare che era a conoscenza dei piani del candidato sindaco e de Le Iene".per le immagini riprese a sua insaputa. Aveva sostenuto il contrario, invece, Ismaele La Vardera. "Subito dopo le elezioni, a risultato ottenuto, ho incontrato tutte le persone coinvolte e ho chiesto loro se fossero disponibili ad entrare nel nostro racconto. Praticamente tutte mi hanno rilasciato il loro consenso tranne uno che stava nella mia lista che non l'ha presa affatto bene e m'ha mandato all'ospedale", aveva raccontato il candidato della Lega, dopo una lite con l'attore avvenuta al comitato elettorale.. "La storia vera di Ismaele La Vardera, la Iena arrivato quarto alle elezioni comunali nel giugno 2017 a Palermo, la città che ha esportato la mafia in tutto il mondo", è scritto nella presentazione. "Gli 'attori' inconsapevoli di questo film sono i politici italiani, quelli che hanno comandato l’Italia sino a ieri e quelli che la stanno comandando oggi - prosegue la nota della produzione -. Compaiono, ripresi segretamente:(attuale Ministro dell’Interno),(Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri),(Ministri del governo Berlusconi),(Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi),(Presidente uscente della Regione Sicilia),(2 volte Presidente della Regione Sicilia, condannato a 7 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra) e il boss, documentato nella sua attività mafiosa di vendita di voti". Il film è stato fatto da Davide Parenti e Claudio Canepari, due autori storici della tv italiana, che da più di 20 anni producono il programma "Le Iene".