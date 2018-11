, alla celebrazione di Ernesto Basile, in occasione del centenario della prima sessione, svoltasi il 20 novembre del 1918, nel nuovo Palazzo di Montecitorio, progettato dall'architetto palermitano.internazionale europeo in voga all'epoca. In contemporanea alla seduta palermitana del Consiglio Comunale, a Roma si terrà la cerimonia celebrativa del centenario dell’Aula della Camera dei Deputati. Per il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando "dedicando i lavori d’aula alla celebrazione di Ernesto Basile, intendiamo valorizzarne la figura e il portato storico di questo nostro illustre concittadino, proponendo alla città una nuova consapevolezza e conoscenza sul periodo della Belle Époque, che vide Palermo ergersi a indiscusso punto di riferimento culturale, economico e sociale per l’intero continente europeo".dalla Conferenza dei Capigruppo, che impegna "l’Amministrazione comunale a concretizzare nell'immediato i primi atti di Ernesto Basile quale "icona urbana" della città." "Come Santa Rosalia è una icona religiosa - si legge nel documento - Basile può e deve essere la nuova icona laica di Palermo, una icona in cui tutta la città possa riconoscersi recuperando radici preziose, mettendo a rete e valorizzando l’inestimabile patrimonio attraverso un percorso culturale e turistico e indirizzando lo sviluppo culturale, sociale ed economico, nell'ispirazione del periodo storico di massimo splendore culturale di Palermo".a quelle romane - spiega il consigliere comunale del M5s Giulia Argiroffi - perché finalmente Palermo prende consapevolezza del valore di un tassello prezioso della propria storia, il più felice. Dall’inizio del nostro mandato ci siamo impegnati nel far riconoscere a Ernesto Basile e alla sua opera il valore che meritano, per questo riteniamo che quello di oggi sia un traguardo importante, capace di unire la politica nazionale e cittadina, all’interno del percorso di riconoscimento di valore del Liberty con l’idea di fare di Ernesto Basile, con orgoglio, una Icona Urbana”.- affermano i parlamentari M5s di Palermo Alaimo, Di Piazza, D’Orso, Penna, Trizzino e Varrica - L'Aula della Camera dei Deputati, progettata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, oggi compie un anniversario importante per Montecitorio e per la storia italiana: sono passati ben cento anni dalla prima seduta che si tenne dopo la fine della Prima guerra mondiale. Speriamo che la ricorrenza possa essere l’occasione per valorizzare Basile non solo oggi, ma anche in futuro. Noi ci impegneremo certamente in questo senso”.