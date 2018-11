tutte viziate da un falso, avrebbero consentito di affidare direttamente, dunque senza gara, il servizio di raccolta dei rifiuti a Monreale. La Procura della Repubblica ha chiesto il processo per il sindaco Pietro Capizzi e per il capo dell'ufficio tecnico comunale, Maurizio Busacca. Sono accusati di falso e abuso d'ufficio., presupposto per evitare la trattativa negoziata. In realtà, secondo il pubblico ministero Claudia Ferarri, mancherebbe il necessario parere dell'Asp. In questa maniera i due indagati avrebbero procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società Tech srl. I lavori assegnati con trattativa diretta, tutti nel 2015, ammontano a due milioni e 900 mila euro.. Un lungo rinvio figlio probabilmente della cronica carenza di giudici all'ufficio gip-gup, divenuto il vero imbuto della macchina della della giustizia al Tribunale di Palermo.- che tutto si è svolto nel pieno rispetto delle regole. Dopo il fallimento dell'Ato era stato convocato un tavolo tecnico permanente alla Regione. Nell'attesa di trovare una soluzione per riportare il servizio tra le competenze del Comune si decise di fronteggiare l'emergenza sanitaria con gli affidamenti diretti che fecero tutti i Comuni trovatisi senza gestore. Nella prima ordinanza - aggiunge il sindaco- c'era il parere dell'Asp che fu poi richiamato in tutte le altre successive adottate senza soluzione di continuità. Secondo la Procura, si tratterebbe di provvedimenti scissi l'uno dall'altro. Noi riteniamo che le cose siano andate diversamente e lo spiegheremo nelle sedi opportune".