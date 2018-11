Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli al termine di un incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci. "Un incontro - ha commentato Musumeci - nel quale siamo stati d'accordo su tutto. La Sicilia ha bisogno che i suoi problemi straordinari siano affrontati con altrettanti poteri".- ha continuato Danilo Toninelli -. Non c'è una viabilità normale. Le condizioni di questa regione non hanno pari nelle altre". Ma il ministro delle Infrastrutture è venuto in Sicilia non solo per sperimentare l'emergenza che riguarda le strade ma anche per verificare lo stato dei cantieri: "Sono qua - ha detto - per spronare i lavori nei cantieri che sono sotto la mia competenza. Non sono contento del lavoro fatto da Anas ed Rfi".: "Valutateci rispetto ai risultati - ha detto - non abbiamo ricostruito il ponte ma abbiamo creato le condizioni per farlo". E ha lanciato l'apertura sul nome da scegliere per la gestione dell'emergenza strade: "Sarà un nome condiviso dal presidente della Regione e dal governo nazionale e spero che si raggiunga la condivisione di tutte le forze politiche"."Abbiamo bisogno - ha detto - di una azione anticiclica. I tempi lunghi della burocrazia nazionale e regionale bloccano il nostro lavoro. Dall'ideazione di un'opera alla gara d'appalto passano circa tre anni. La Sicilia - ha continuato l'inquilino di Palazzo d'Orleans- non può permettersi questi tempi perché ha bisogno di una rete infrastrutturale sicura ed efficiente che accompagni la rinascita economica dell'Isola. Gli investimenti, poi, potrebbero consentire il rilancio dell'industria delle costruzioni". Il presidente della Regione ha poi ricordato l'istituzione dell'ufficio per la progettazione come strumento per fare fronte al blocco. "L' assenza di fondi - ha concluso Musumeci - non è il problema principale. Altri ne arriveranno con le misure che il governo vorrà adottare tramite la Protezione civile per la situazione emergenziale e certamente saranno utili".