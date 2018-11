. Con amministratori locali, donne, insegnanti, esponenti dell’associazionismo. Lì, Teresa Piccione ieri sera ha sciolto la riserva, accettando di candidarsi a segretaria del Pd siciliano. Sarà lei a sfidare al gazebo tra meno di un mese il leader dei renziani, il senatore Davide Faraone in un derby tutto palermitano. E se Faraone presenterà la sua corsa domani, Piccione parlerà ai giornalisti giovedì. A Livesicilia, l'ex deputata dem racconta a caldo le ragioni della sua scelta, che anche chi le sta più vicino politicamente non dava per scontata. E ai renziani manda già un primo messaggio: altro che andare “oltre” il Pd, serve andare dentro, tornare alle sue radici.“Ricostruire un clima di fiducia con i cittadini. Che parta dall’ascolto dei territori, dei sindacati, degli amministratori locali. Un clima di umiltà, di condivisione, di analisi. Non bisogna andare 'oltre' il Pd, ma 'dentro' le radici del Pd, nel senso civico”.“Un partito aperto, al mondo cattolico, all’ambientalismo, all’associazionismo, ai mondi vitali”.“Perché si respira un clima che va oltre il correntismo, che mette insieme esperienze diverse. Dentro questa visione c’è spazio per tutti. Per costruire percorsi che guardano oltre i personalismi. Io voglio una squadra, non una segreteria”.“No. Oggi (ieri per chi legge, ndr) per esempio c’era tanta gente del mondo della scuola, che merita un ascolto diverso e più attento, più allargato. Nicola Zingaretti poi non è interessato a mettere il naso sulle questioni territoriali. Ci sono amministratori che hanno votato Renzi e che mi stanno sostenendo. Attorno a me c’è un sentire condiviso, non ci sono forzature, tutto sarà nelle mie linee programmatiche”.“Sono stata la prima tesoriera donna del Pd. Alzai la mano la prima volta a Roma quando chiamarono la Sicilia alla riunione dei tesorieri, e mi dissero ‘ah, ma sei una donna…’. Non sarebbe la prima volta”.