Sono tanti i palermitani che hanno scoperto, con una certa amarezza, che il servizio di spedizione postale del tagliando per accedere alla Zona a traffico limitato non è più in vigore. Nonostante uno schematico e poco chiaro annuncio sul sito internet, infatti, in tanti hanno pagato i 2,55 euro chiesti dalla partecipata del Comune per non ritirare manualmente il pass, ma per farselo recapitare direttamente a casa.che per invogliare gli automobilisti ad acquistare il pass. Ma, come detto, il servizio non è più attivo. “Stiamo cercando di risolvere il problema – dice il presidente di Amat, Michele Cimino – Al momento il pass va ritirato presso i nostri uffici e ovviamente provvediamo a rimborsare chi ha già pagato”.di ricevere il pass via posta e senza doversi recare fisicamente allo sportello. Pass che non sono nemmeno tantissimi, se si pensa che Amat ha incassato nel 2017 poco più di due milioni di euro contro i 30 previsti.