Nel mirino è finito ancora una volta un corriere, in questo caso un dipendente della ditta "Bartolini" che stava effettuando alcune consegne nella zona di Belmonte Chiavelli, alla periferia della città."Dacci i soldi per i carcerati". La vittima, trovata sotto choc dalla polizia che è arrivata sul posto, ha riferito che si tratta di due giovanissimi con età tra 16 ed i 18 anni.alcuni residenti della zona che hanno assistito al colpo, hanno infatti urlato e lanciato l'allarme. Le indagini per rintracciarli sono in corso.