dove oggi sorge il Parco Libero Grassi, e una nuova vasca di laminazione a Mondello per limitare gli allagamenti. La giunta Orlando ha approvato due delibere che intervengono in due porzioni del suo litorale, anche se in punti diametralmente opposti.e sicurezza e per restituire alla piena fruizione zone importanti della città – dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - In entrambi i casi, in un’ottica che mira comunque a coinvolgere la Regione in una proficua interlocuzione per la soluzione di problemi di lunga data. Un plauso al personale e alle strutture comunali che hanno curato la progettazione e, nel caso di Partanna, cureranno anche i lavori".. Dopo la prima sistemazione tra il 2007 e il 2009, che ha portato alla nascita del Teatro del Sole, si è capito che c’era in realtà bisogno di un intervento ben più ampio di disinquinamento, visto che al momento ci sono rischi “non accettabili” per le persone e le falde con concentrazioni di piombo, arsenico e stagno. Così il Comune ha deciso di partecipare a un bando regionale, emanato dall’assessorato all’Energia nell’ambito del Piano di bonifica, con un progetto di fattibilità da 11,5 milioni che già ricevuto il via libera della Soprintendenza: l’obiettivo è di impedire la contaminazione da contatto e delle acque, ma anche bonificare e ripristinare l’ambiente. "Un passo importante per la realizzazione del parco dedicato a Libero Grassi, in un rapporto di collaborazione con la Regione e di dialogo con i cittadini e i comitati della zona che da anni si battono per fare tornare fruibile l'area", commenta il vicesindaco Sergio Marino. Adesso si attende l’esito del bando per capire se Acqua dei Corsari potrà finalmente tornare a disposizione della città., in particolare in via Partanna Mondello nel tratto compreso tra via Amarilli e via Nestore, in corrispondenza dello slargo a margine dell’area dove sorge lo stabilimento della ditta Guajana. A realizzarla sarà il Coime con 480 mila euro, col cantiere che partirà nella seconda metà di gennaio e che durerà tre mesi. “Un tipico intervento di mitigazione del rischio che ci permetterà di affrontare con più serenità eventi piovosi di media intensità”, dice l’assessore alle Infrastrutture Emilio Arcuri., corredata da pozzetti di immissione, griglie, tubazioni fognarie e manufatti di sedimentazione. L’obiettivo è di mitigare il rischio allagamenti a Mondello e Partanna, convogliando le acque ed evitando così che possano invadere case e negozi.