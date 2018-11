Palazzo dei Normanni, il consuntivo è stato formalmente presentato e la commissione Bilancio dovrebbe riunirsi a breve per poterlo discutere. Stando a quanto dichiarato dal presidente Riccardo Savona, già oggi, il Rendiconto potrebbe essere incardinato in aula a seguito di un parere positivo da parte della seconda commissione.

. L’annuncio è stato fatto dal presidente della Regionealla fine della riunione del governo regionale. Così la giunta ha deciso di risolvere la crisi e lo stallo istituzionale che sono scoppiati ieri dopo l’udienza pubblica della Corte dei conti in cui era emersa la necessità di sottoporre al giudizio di parifica il rendiconto in discussione all’Ars.Ritorna, infatti, ad essere efficace il disegno di legge di Rendiconto approvato a giugno, quello sottoposto alla parifica. In questo modo - ha concluso - potremmo riuscire ad approvare il bilancio consuntivo e l’assestamento di bilancio entro il 30 novembre per poi varare la Finanziaria entro il 31 dicembre".mentre il governatore ha fatto appello alle forze politiche perché siano rispettati i tempi di approvazione dei documenti finanziari. Subito dopo è stata convocata una conferenza dei capigruppo per decidere il calendario dei lavori.