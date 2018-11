E adesso il futuro delle finanze siciliane è incerto. La Corte dei conti è in camera di consiglio. Potrebbe decidere già oggi, ma anche tra dieci giorni. E tutto sembra portare a quell’esito più unico che raro: un secondo giudizio di parifica al Rendiconto della Regione.. Il riferimento è all’approdo all’Ars di una Rendiconto diverso da quello “parificato”, cioè sostanzialmente validato, dalla Corte dei conti l’estate scorsa. Il governo – sembra emulando altri casi in Italia – ha infatti deciso di approvare in giunta un rendiconto differente rispetto a quello esaminato dai magistrati contabili. Quanto basta per la dura presa di posizione dei giudici.”. E i rumors che rimbalzano tra via Notarbartolo e i palazzo del governo regionale indicano già una data di massima: tra il 12 e il 13 dicembre prossimi. Quando il nuovo-vecchio rendiconto dovrà passare ancora una volta il vaglio della Corte. Con quali effetti?Dopo le dichiarazioni di Savagnone, si è fermato tutto.che si apprestava a esaminare e ad approvare il documento “sosia” dell’originale. E si è fermata anche la giunta di governo, che si era riunita per apprezzare e dare il via libera alla “nuova” manovra finanziaria. Quella che il governo aveva assicurato sarebbe stata approvata entro la fine dell’anno.. Se, come sembra, servirà un’altra parifica, infatti, sarà quasi scontato il ricorso all’esercizio provvisorio: un “rinvio” all’anno nuovo che non è nemmeno una novità. Semmai, i rischi potrebbero esserci nell’immediato: il pericolo è stato sottolineato da Gianfranco Micciché: “A rischio gli stipendi” ha detto. Quali?, qualche rischio in più, spiegano dall’Ars, potrebbero correre i lavoratori degli enti “pararegionali”, quelli che trovano quasi sempre spazio in un allegato in calce alle Finanziarie: solo per fare qualche esempio i lavoratori di enti come. “Nessun rischio stipendi” ha replicato a distanza al presidente dell’Ars l’assessore all’Economia. Per lui, si stratta solo di “una tempesta in un bicchier d’acqua. Non esiste alcun rischio stipendi. Quella in ballo è solo una questione interpretativa, un fatto formale, non sostanziale. E ricordiamoci che quelli sono i conti del 2017, cioè del governo precedente”.che si sono attivati dopo il caos dei conti. Il presidente dell’Ars, infatti, non ha risparmiato “bacchettate” al governo: “Non si è presentato all’udienza della Corte… non si fa”. “Io – spiega Armao – ero a Roma per una riunione col ministro Tria, mentre il presidente Musumeci ha incontrato il Ministro Toninelli”. E così, è toccato al Ragioniere generale, in udienza, ammettere che “sì, la delibera è stata cambiata”, ma qualcuno l'avrebbe già fatto prima e altrove.. E, trapela da via Notarbartolo, nemmeno le parole del governatore Musumeci. “Le irrituali dichiarazioni del presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Sicilia sorprendono e amareggiano” ha detto il presidente proprio nei minuti in cui i magistrati contabili erano riuniti in Camera di consiglio. E così, il nuovo scontro istituzionale, dopo quello tra parlamento (Micciché) e governo (Armao), è servito. E ricorda un’altra fase, non troppo distante. I giorni, cioè, in cui la Procura della Corte dei conti rappresentata dall’ormai ex Procuratore generale, per la prima volta nella storia della Sicilia, ha chiesto di non approvare il Rendiconto mettendo in luce molti dei problemi emersi anche nel più recente giudizio di parifica. Ne seguì una procedura ad altissima tensione. E anche in quel caso il governatore (era Crocetta) usò parole molto dure nei confronti – stavolta – dei pm contabili.Quello che appare certo invece è un peggioramento dei rapporti tra istituzioni. Tra il parlamento e governo, tra governo e Corte dei conti. Il sereno potrebbe essere dietro l’angolo, e già qualche mediatore è all’opera. Ma la seconda parifica in un anno è sempre più vicina. E con questa, il nuovo stop al percorso dei conti. Il nuovo, ormai immancabile, esercizio provvisorio. Il nuovo, puntualissimo stallo di Ars e governo.