consente ai cittadini di denunciare, in tempo reale, episodi e reati di droga e bullismo.

dettagliata segnalazione dello spaccio a Ballarò indicava anche l'abbigliamento e il ciclomotore usato da uno degli spacciatori. Il modello del mezzo è stato subito associato dagli agenti a quello solitamente usato da uno spacciatore, Candeh, già loro noto perché in passato tratto in arresto per spaccio.

Attraverso un servizio di appostamento in via Nunzio Nasi, gli agenti hanno notato il giovane a bordo dello scooter segnalato insieme a Rizzone, pure lui già conosciuto dalle forze dell'ordine per i suoi precedenti: il ragazzo ha poco dopo nascosto un involucro all'interno di una palazzina abbandonata. A quel punto gli agenti gli agenti li hanno bloccati e hanno scoperto che l'involucro conteneva dieci dosi di marijuana ed un’altra, insieme a quaranta euro, è stata trovata addosso a Candeh.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati mentre i due giovani sono stati arrestati.

La denuncia di una fiorente attività di spaccio nel cuore di Ballarò è arrivata tramite l'app della polizia "Youpol" ed ha permesso di far scattare due nuovi arresti nella zona dello storico mercato. A finire in manette, Wesley Candeh, 25 anni e Gabriele Fiuseppe Rizzone, di 22, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. L'applicazione per smartphone